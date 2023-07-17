Блінкен про атаку на Кримський міст: Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії

Зазначається, що ця заява держсекретаря прозвучала щодо сьогоднішньої атаки на Кримський міст.

Він додав, що саме Україна має вирішувати, як вона веде цю війну по захисту своєї території.

Також держсекретар США сказав, що Вашингтон стежить за ситуацією навколо Кримського мосту.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, на Кримському мосту знову пролунали вибухи. Як з'ясувалося пізніше, їхньою причиною була атака.

За інформацією джерел РБК-Україна в Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом з Військово-морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Автомобільний рух мостом внаслідок удару було повністю порушено. Пізніше віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія хоче повністю відновити автомобільний рух Кримським мостом після сьогоднішньої атаки до 1 листопада.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.