Блінкен анонсував новий великий пакет допомоги Україні від США

За словами голови американського Державного департаменту, США виділять на допомогу Україні понад 1 млрд доларів.

"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як 1 мільярд доларів. Він включає 665 мільйон доларів для цивільної безпеки. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили повернули понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема", - сказав він.

Візит Блінкена до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен перебуває з робочим візитом у Києві. Він уже встиг вшанувати пам'ять загиблих у війні з Росією українських воїнів.

За словами самого чиновника, метою візиту є демонстрація непохитної підтримки України на тлі прогресу у контрнаступі ЗСУ.

Очікується, що держсекретар проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Вперше інформація про новий пакет допомоги Україні від США, який привіз Блінкен, з'явилася сьогодні у ЗМІ.

Попередній пакет допомоги

Варто зазначити, що 29 серпня США оголошували про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Вартість озброєння, яке увійшло до пакету, склала 250 мільйонів доларів.

Зокрема наша країна отримає ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і не тільки.