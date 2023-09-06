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Блинкен анонсировал новый большой пакет помощи Украине от США

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет помощи, стоимость которого достигает 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По словам главы американского Государственного департамента, США выделят на помощь Украине более 1 млрд долларов.

"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более 1 миллиарда долларов. Он включает 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы вернули более 50% оккупированных территорий. Эта новая помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону в частности", - сказал он.

Визит Блинкена в Киев

Напомним, сегодня, 6 сентября, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен находится с рабочим визитом в Киеве. Он уже успел почтить память погибших в войне с Россией украинских воинов.

По словам самого чиновника, целью визита является демонстрация непоколебимой поддержки Украины на фоне прогресса в контрнаступлении ВСУ. 

Ожидается, что госсекретарь проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. 

Впервые информация о новом пакете помощи Украине от США, который “привез” Блинкен, появилась сегодня в СМИ. 

Предыдущий пакет помощи

Стоит заметить, что 29 августа США объявляли о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Стоимость вооружения, которое вошло в пакет, составила 250 миллионов долларов. 

В частности, наша страна получит ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и не только. 

 

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