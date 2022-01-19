Блинкен об агрессии РФ против Украины: оставить это безнаказанным - значит открыть ящик Пандоры

По его словам, многие американцы задают вопрос, почему администрация Байдена сосредоточена на Украине, которая за полмира оттуда.

"Ответ такой: конечно, Украина важна сама по себе. И мы на протяжении многих лет твердо отстаиваем ее суверенитет, территориальную целостность, независимость - формулу, которую вы слышите бесконечно. Но это также больше, чем Украина", - сказал госсекретарь США.

Как отметил Блинкен, есть одна страна, в этом случае Россия, которая своими действиями говорит, что может силой изменить границы соседних государств, может решать за своих соседей, какими будут их решения, с кем им объединяться - она, а не народ соответствующей страны с помощью избранного им правительства.

"Если мы оставим это безнаказанным, то, я думаю, мы откроем огромный ящик Пандоры, где не только Украина. Другие автократические страны по всему миру, такие как Россия, скажут: мы также это сделаем. И это рецепт конфликта. Это рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии", - заявил Блинкен.