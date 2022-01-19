RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен про агресію РФ проти України: залишити це безкарним - означає відкрити скриньку Пандори

Автор: Анастасія Рокитна

Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив, чому Америка так зосереджена на Україні. За його словами, залишити безкарними дії Росії означає відкрити скриньку Пандори.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на подкаст Save The World.

За його словами, багато американців ставлять запитання, чому адміністрація Байдена зосереджена на Україні, яка за пів світу звідти.

"Відповідь така: звичайно, Україна важлива сама по собі. І ми протягом багатьох років твердо обстоюємо її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність - формулу, яку ви чуєте безкінечно. Але це також більше, ніж Україна", - сказав держсекретар США.

Як зазначив Блінкен, є одна країна, у цьому випадку Росія, яка своїми діями каже, що може силою змінити межі сусідніх держав, може вирішувати за своїх сусідів, яким будуть їхні рішення, з ким їм об’єднуватись - вона, а не народ відповідної країни за допомогою обраного ним уряду.

"Якщо ми залишимо це безкарним, то, я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори, де не лише Україна. Інші автократичні країни по всьому світу, такі як Росія, скажуть: ми також це зробимо. І це рецепт конфлікту. Це рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні Блінкен прибув до України.

Зазначимо, Держдеп опублікував програму візиту Блінкена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаЕнтоні БлінкенВторгнення Росії до України