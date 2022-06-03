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Блинкен о 100 днях войны: США и союзники не хотят затянуть боевые действия в Украине

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США и их союзники и партнеры не стремятся затянуть боевые действия в Украине. Он также потребовал от президента России Владимира Путина завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письменное заявление Блинкена.

Он также напомнил, что с 24 февраля Соединенные Штаты предоставили Украине более 6,3 млрд долларов гуманитарной, военной и экономической помощи.

"Мы вновь призываем президента России Владимира Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям, которые вызвала выбранная им война. Ни США, ни наши союзники и партнеры не стремятся затянуть войну, чтобы причинить боль России", - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США "очень уважают граждан России", которые "заслуживают лучшего будущего".

Напомним, по данным западной разведки, за 100 дней войны российская армия не достигла ни одной стратегической цели со своего первоначального плана.

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