Блінкен про 100 днів війни: США і союзники не хочуть затягнути бойові дії в Україні

Він також нагадав, що з 24 лютого Сполучені Штати надали Україні понад 6,3 млрд доларів гуманітарної, військової та економічної допомоги.

"Ми знову закликаємо президента Росії Володимира Путіна негайно покласти край цьому конфлікту і всім стражданням і глобальним потрясінням, які викликала обрана ним війна. Ні США, ні наші союзники і партнери не прагнуть затягнути війну, щоб заподіяти біль Росії", - йдеться в заяві.

Блінкен підкреслив, що США "дуже поважають громадян Росії", які "заслуговують кращого майбутнього".

Нагадаємо, за даними західної розвідки, за 100 днів війни російська армія не досягла жодної стратегічної мети зі свого початкового плану.

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