Блекаут у Києві, перекрита гребля ДніпроГЕС, загибла дитина: які наслідки атаки РФ

Київ та область

Внаслідок атаки РФ в столиці були пошкоджені будинки, квартири, а також сталися пожежі, які наразі вже ліквідовано. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на 4 ранку:

у Печерському районі уламки дрона влучили в багатоповерховий житловий будинок,

у Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки,

у Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки,

у Подільському районі уламки впали на відкритій території.

У ДСНС України підтвердили пошкодження житлової забудови та об'єктів інфраструктури. Надзвичайники показали фото та уточнили, що:

у Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 - травмовані, п’ятьох передано медикам;

у Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію - без займання та руйнувань.

Глава Київської ОВА Микола Калашник зауважив, що цієї ночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами.

Під ударом опинилась енергетична інфраструктура.

Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання.

У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню.

Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено:

три багатоповерхові будинки,

4 продуктові кіоски,

два автомобілі знищено,

два пошкоджено.

У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

Школи та садочки

За даними КМДА, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності.

Це дає людям:

тепло,

світло від генераторів,

можливість підзарядити пристрої,

доступ до води,

укриття під час повітряної тривоги.

Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення.

У закладах організовано чергові класи/групи. Однак батьків за можливості просять залишити дітей вдома.

Запорізька область

Іван Федоров, глава Запорізької області зауважив, що пройшла ще одна важка ніч.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС", - повідомив він.

За словами глави ОВА, це попереджувальні заходи і рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.

"Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян", - заявив Федоров.

За його словами, медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими.

За даними Федорова, в місті вже 5 поранених.

Кіровоградська область

Водночас, я повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, через ракетно-дронову ворожу атаку на Кіровоградщині - відключення водонасосної станції ОКВП “Дніпро-Кіровоград” у Світловодську.

"Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі. Працюють всі служби", - додав він.

Полтавська область

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут додав. що сьогодні вночі на Полтавщині також працювала ППО.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

"Без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені ГАВ та спецГАВ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - зауважив глава ОВА.

Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.

Дніпропетровська область

Ворог завдав удару й по місту Кривий Ріг. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталася пожежа, яку наразі вже загасили співробітники ДСНС.

Троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості. Двоє з них перебувають у лікарні під наглядом лікарів.

Ситниченко зазначив, що агресор масовано атакував область дронамита ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

Постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.

Горіло й в Українській громаді Синельниківського району. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду.

Безпілотник російської армії влучив і по Миколаївській громаді. Зайнявся приватний будинок.

Під ударом також була Нікопольщина. По ній противник цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.

Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що через ворожі атаки є наслідки для інфраструктури області. Зокрема, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі.

За попередніми даними, одну людину травмовано.

Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС.

"Утім є наслідки для інфраструктури. Усі необхідні служби працюють. Натепер по допомогу до медиків звернулися троє людей", - повідомив він.

Чернігівська область

"Чернігівобленерго" повідомило, що вкотре під прицілом опинилась Ніжинщина. Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт.

"Енергетики працюють над відновленням! Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!", - додали енергетики.

Рух транспорту

Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює.

Для забезпечення сполучення районів курсують автобуси:

№37ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т - від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР - від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т - від Дарницької площі до ст. м. "Позняки", дублюючи рух трамвая №8.

Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

Укрзалізниця своєю чергою оновила інформацію щодо руху поїздів.

Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Так, ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно.

Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди:

№722 Київ - Харків

№712 Київ - Краматорськ

Ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.

Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів.

Складнощі з рухом також фіксуються у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ - Гребінка та Березань - Київ-Волинський.

Реакції на атаку

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет.

"Я закликаю всіх партнерів рішуче реагувати", - наголосив Сибіга.

Як відмітив глава МЗС, російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до символістики, адже окупанти здійснили обстріл сама 10 жовтня - у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

"Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля. Росія гірша за ХАМАС", - наголосив він.

СИбіга відзначив, що навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Тоді як Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала - війну, яку вона не може і не виграє.

"В результаті цього масованого удару в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів отримали поранення по всій країні. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпропетровській та інших областях багато людей залишаються без світла після російських ударів по цивільних енергетичних об'єктах", - підкреслив міністр.

Він також наголосив, що позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи.

"Тиск на Москву - єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції", - підсумував Сибіга.