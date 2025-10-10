Блекаут у Києві, перекрита гребля ДніпроГЕС, загибла дитина: які наслідки атаки РФ

Цієї ночі російські військові здійснили одну з наймасштабніших атак по Україні. У результаті ворожої агресії в кількох регіонах немає світла та є постраждалі.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки ворожих ударів.
Внаслідок атаки РФ в столиці були пошкоджені будинки, квартири, а також сталися пожежі, які наразі вже ліквідовано. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.
Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на 4 ранку:
У ДСНС України підтвердили пошкодження житлової забудови та об'єктів інфраструктури. Надзвичайники показали фото та уточнили, що:
Глава Київської ОВА Микола Калашник зауважив, що цієї ночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами.
Під ударом опинилась енергетична інфраструктура.
Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.
Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання.
У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню.
Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено:
У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.
За даними КМДА, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі Пунктів незламності.
Це дає людям:
Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення.
У закладах організовано чергові класи/групи. Однак батьків за можливості просять залишити дітей вдома.
Іван Федоров, глава Запорізької області зауважив, що пройшла ще одна важка ніч.
"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС", - повідомив він.
За словами глави ОВА, це попереджувальні заходи і рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.
"Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян", - заявив Федоров.
За його словами, медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими.
За даними Федорова, в місті вже 5 поранених.
Водночас, я повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, через ракетно-дронову ворожу атаку на Кіровоградщині - відключення водонасосної станції ОКВП “Дніпро-Кіровоград” у Світловодську.
"Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі. Працюють всі служби", - додав він.
Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут додав. що сьогодні вночі на Полтавщині також працювала ППО.
Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
"Без світла залишилися 16578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені ГАВ та спецГАВ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - зауважив глава ОВА.
Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило.
Ворог завдав удару й по місту Кривий Ріг. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, пошкоджено будівлю приватного підприємства. Сталася пожежа, яку наразі вже загасили співробітники ДСНС.
Троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості. Двоє з них перебувають у лікарні під наглядом лікарів.
Ситниченко зазначив, що агресор масовано атакував область дронамита ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.
Постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.
Горіло й в Українській громаді Синельниківського району. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду.
Безпілотник російської армії влучив і по Миколаївській громаді. Зайнявся приватний будинок.
Під ударом також була Нікопольщина. По ній противник цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що через ворожі атаки є наслідки для інфраструктури області. Зокрема, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі.
За попередніми даними, одну людину травмовано.
Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС.
"Утім є наслідки для інфраструктури. Усі необхідні служби працюють. Натепер по допомогу до медиків звернулися троє людей", - повідомив він.
"Чернігівобленерго" повідомило, що вкотре під прицілом опинилась Ніжинщина. Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт.
"Енергетики працюють над відновленням! Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе!", - додали енергетики.
Після ворожого обстрілу громадський транспорт у Києві курсує зі змінами Через відсутність електропостачання частина тролейбусних і трамвайних маршрутів тимчасово не працює.
Для забезпечення сполучення районів курсують автобуси:
Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.
Укрзалізниця своєю чергою оновила інформацію щодо руху поїздів.
Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Так, ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно.
Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди:
Ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.
Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів.
Складнощі з рухом також фіксуються у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ - Гребінка та Березань - Київ-Волинський.
Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет.
"Я закликаю всіх партнерів рішуче реагувати", - наголосив Сибіга.
Як відмітив глава МЗС, російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до символістики, адже окупанти здійснили обстріл сама 10 жовтня - у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.
"Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля. Росія гірша за ХАМАС", - наголосив він.
СИбіга відзначив, що навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Тоді як Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала - війну, яку вона не може і не виграє.
"В результаті цього масованого удару в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів отримали поранення по всій країні. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпропетровській та інших областях багато людей залишаються без світла після російських ударів по цивільних енергетичних об'єктах", - підкреслив міністр.
Він також наголосив, що позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи.
"Тиск на Москву - єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції", - підсумував Сибіга.
Зауважимо, що через ворожі обстріли у ніч на п'ятницю, 10 жовтня, у низці регіонів було пошкоджено критичну інфраструктуру та надалі запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.
РБК-Україна писало, де сьогодні в Україні запроваджено графіки відключення електроенергії.
Оновлено о 9:33.
Стало відомо, що цієї ночі Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК
"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів", - додали в ДТЕК.