Блекаут у Києві можливий, але нічого страшного при цьому не станеться, - оператор

Блекаут у Києві можливий, але українській енергосистемі він не страшний. Головне, щоб систему запустили за 5-6 годин.

Про це заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.