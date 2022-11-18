Мережу стабілізували. Відключення світла у Києві знову за графіками
У п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, їх треба шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.
"Споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту", - додали наостанок.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 листопада, у Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
При цьому раніше у КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла та перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії.
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