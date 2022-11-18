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Мережу стабілізували. Відключення світла у Києві знову за графіками

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Київ, П'ятниця 18 листопада 2022 19:33
Мережу стабілізували. Відключення світла у Києві знову за графіками Фото: Відключення світла у Києві знову за графіками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, їх треба шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту", - додали наостанок.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 листопада, у Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

При цьому раніше у КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла та перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії.

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Київ відключеня світла Електроенергія
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