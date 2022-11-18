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Блекаут в Киеве возможен, но ничего страшного при этом не произойдет, - оператор

Фото: блекаут в Киеве возможен, но для энергосистемы он нестрашен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Блэкаут в Киеве возможен, но украинской энергосистеме он нестрашен. Главное, чтобы систему запустили через 5-6 часов.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Теоретически полный блэкаут в Киеве возможен. Но если система развернется, то есть включится в течение следующих 3-4 или даже 6 часов, когда холодно, - это нормально. Так может быть, но ничего страшного из этого не произойдет", - отметил Сахарук.

По его словам, хуже, когда энергетикам не удастся систему включить. Такая ситуация теоретически может случиться в результате значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих перебрасывать электроэнергию из одной точки страны в другую.

Ранее мы писали, что в пятницу, 18 ноября, специалистам удалось сбалансировать энергосистему, поэтому отключение электроэнергии в Киеве будет происходить по графику.

При этом ранее в КГГА сообщали об отказе от аварийных отключений света и переходе к плановым. Но власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.

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