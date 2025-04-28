Блекаут в Іспанії вплинув на роботу АЕС: чи є загроза

За повідомленням CSN, близько 14:30 за місцевим часом через втрату зовнішнього електропостачання реактори на АЕС Almaraz II, Ascó I та II, Vandellós II автоматично зупинилися. Для підтримки об'єктів у безпечному стані на станціях запустили аварійні дизельні генератори.

Також запустилися дизель-генератори атомних станцій Almaraz I, Cofrentes і Trillo, підтримуючи критичні системи безпеки. Охолодження ядерних реакторів відбувалося стабільно, всі вимоги ядерної безпеки дотримані.

Втім оператори іспанських АЕС все одно повідомили Раду з ядерної безпеки (CSN) про оголошення режиму передаварійної готовності відповідно до внутрішніх протоколів.

Спеціалісти розпочали роботи з відновлення зовнішнього електропостачання.

Відновлення живлення

Близько 18:30 за місцевим часом керівники атомних електростанцій Ascó та Vandellós (Таррагона) повідомили Раду з ядерної безпеки Іспанії (CSN) про відновлення стабільного зовнішнього електропостачання.

АЕС Almaraz у Касересі та Cofrentes у Валенсіі також відновили зовнішнє живлення, проте наразі залишаються в режимі передаварійної готовності відповідно до своїх внутрішніх планів

Атомна електростанція Trillo у Гвадалахарі, яка перебуває у режимі зупинки для перезавантаження палива, - у безпечному стані й живиться від дизельних генераторів.

За словами експертів CSN, відключення зовнішнього живлення не мало впливу на працівників АЕС, населення або довкілля.

Реакція МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі зв'язався з іспанським регулятором щодо ситуації на АЕС. Він переконався, що ситуація з безпекою на ядерних об'єктах під контролем.

"Ситуація є стабільною та контрольованою, без жодного впливу на ядерну безпеку та захищеність. Деякі атомні електростанції використовують резервну енергію за межами майданчика і поступово відновлюють зовнішнє енергопостачання", - підтвердив Гроссі.