Блеф чи реальні погрози? Чому Трамп намагається "прогнути" Україну: думка експерта

Політолог Тарас Загородній заявив, що спроби президента США Дональда Трампа тиснути на Україну не принесуть йому бажаного результату. Він наголосив, що попри очікування Кремля, Трамп не готовий виконувати вимоги президента РФ Володимира Путіна, а натомість їхні відносини лише загострюються.

Загородній звернув увагу на те, що Путін незадоволений і почав знову говорити про так званий "Орешник". Це, на його думку, свідчить про відсутність будь-якої домовленості між Росією і США.

"Якби вона була, то Путін би не був би таким незадоволеним", - зазначив він.

Також політолог нагадав, що Путін виступає проти розміщення так званих миротворців на території України, що є саме ідеєю Трампа. Таким чином, вже зараз між ними простежується конфлікт інтересів.

Загородній вважає, що Трамп спробує тиснути і на Україну, адже така його манера ведення переговорів. Однак українська позиція зараз набагато сильніша, ніж у 2022 році: "Більш того, Україні ніхто не забороняє бити по території Росії. Допомога не зупинена, старлінки працюють".

Він також зазначив, що Трамп, ймовірно, сприйняв Україну як слабку ланку, але прорахувався. Він почав з питання виборів президента України, але це викликало зворотну реакцію як у Києві, так і в самих США. Вже зараз республіканці та демократи розуміють, що це не спрацює.

Автономність України та стратегічне партнерство із США

Щодо питань військової підтримки, Загородний заявив, що загроза щодо старлінків не є критичною, адже українські військові вже розглядають варіанти зменшення залежності від них.

"Чим більше ми автономні в своєму ВПК, тим менше важелів тиску на нас", - підкреслив він.

Водночас експерт закликав не піддаватися антиамериканській істерії: "США - стратегічний союзник України. Ми маємо будувати з ними відносини, а не звинувачувати їх у всіх проблемах". На його думку, манера переговорів Трампа є жорсткою, але це не означає, що він готовий здати Україну.

Політолог наголосив, що Україна має право виставляти зустрічні умови: "Якщо Захід хоче виборів - нехай надає ресурси. Якщо ресурсів немає, тоді не варто і вимагати проведення виборів".

Загородний вважає, що нинішня ситуація є нормальною для переговорного процесу і не варто драматизувати. "Американці є нашим стратегічним союзником, ми повинні будувати з ними відносини, а не кричати, що вони в чомусь винні", - підсумував експерт.