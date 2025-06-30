Благословив війну проти України: СБУ заочно засудила митрополита УПЦ МП

Що відомо

Суд також ухвалив конфіскувати усе майно священнослужителя. Йдеться про дві квартири (на Київщині та Луганщині), приватний будинок на Вінниччині та два автомобілі, зокрема Toyota Land Cruiser 200.

За даними слідства, Поворознюк відкрито підтримав повномасштабну війну Росії проти України ще у 2022 році.

У вересні того року він прибув до Москви, де взяв участь у так званій церемонії "приєднання" окупованих територій України до складу РФ.

Крім цього, митрополит виступав на публічних заходах окупаційної адміністрації, включно з "круглим столом" у Луганську за участі Леоніда Пасічника.

У своїх інтерв’ю кремлівським медіа клірик неодноразово закликав до продовження агресії проти України.

Суд визнав Поворознюка винним за ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору. Його також позбавили права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях протягом 13 років.

Наразі зрадник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини. Служба безпеки продовжує заходи з його розшуку.