Благодійники з усього світу. Як українцям отримати допомогу до 3000 гривень

Благодійна організація Direct Help реалізує соціальний проект, за яким людина з будь-якої країни світу має можливість переказати фінансову допомогу українцю, який постраждав від війни. Сума допомоги – до 3000 грн.

Щоб отримати допомогу, треба:

створити свій профіль;

надати інформацію про себе;

пояснити, чому вирішили попросити допомоги;

вказати, на що будуть витрачені отримані гроші.

Адміністратори розглянуть профіль людини та надішлють на електронну пошту відповідний лист. Після позитивної відповіді профіль зможуть переглядати благодійники й за бажанням надсилати кошти.

Форму реєстрації можна знайти на сторінці проекту або написати в особисті повідомлення на сторінці United4Ukraine у Facebook.