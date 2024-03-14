Благотворители со всего мира. Как украинцам получить помощь до 3000 гривен

Благотворительная организация Direct Help реализует социальный проект, согласно которому человек из любой страны мира имеет возможность перевести финансовую помощь украинцу, который пострадал от войны. Сумма помощи – до 3000 грн.

Чтобы получить помощь, нужно:

создать свой профиль;

предоставить информацию о себе;

объяснить, почему решили попросить помощь;

указать, на что будут потрачены полученные деньги.

Администраторы рассмотрят профиль человека и отправят на электронную почту соответствующее письмо. После положительного ответа профиль смогут просматривать благотворители и по желанию присылать деньги.

Форму регистрации можно найти на странице проекта или написать в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook.