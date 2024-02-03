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Благодійні внески у пологовому - обов'язкові чи ні: що кажуть у МОЗ

Україна, Субота 03 лютого 2024 08:48
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Благодійні внески у пологовому - обов'язкові чи ні: що кажуть у МОЗ Фото: українцям пояснили, чи потрібно сплачувати обов'язково благодійні внески у пологовому (Віталій Носач, РКБ-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Благодійні внески у пологових будинках не є обов'язковими. Медична допомога при пологах є безоплатною, якщо медзаклад уклав договір із Національною службою здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ у Telegram.

У Національній службі здоров’я спростували фейк про те, що нібито необхідні сплачувати всі благодійні внески у пологових будинках.

Зазначається, що медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я за відповідним пакетом.

При цьому отримати безкоштовно допомогу при пологах можна незалежно від місця реєстрації.

"Ви можете проживати в одному районі міста, а для пологів вибрати пологовий будинок в іншому районі. Ви можете бути зареєстрованими, наприклад, на півдні України, але якщо обставини складаються так, що вам зручніше народжувати в медзакладі, розташованому на заході України, - це ваше право", - йдеться у повідомленні.

Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".

Також РБК-Україна писало, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.

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