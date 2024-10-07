"Благодійні внески" в лікарні: в НСЗУ пояснили, чи варто їх робити

"Вкотре нагадуємо: в пологовому будинку не мають права вимагати з пацієнток “благодійних внесків” за ускладнені пологи. Якщо вас переконують, що потрібно платити у випадку ускладнених вагінальних пологах чи кесаревому розтині знайте: це - неправда", - наголосили в НСЗУ.

За даними служби, "Програма медичних гарантій" покриває:

неускладнені вагінальні пологи;

ускладнені вагінальні пологи, що включали застосування вакуум-екстракції, акушерських щипців чи допомогу при тазовому передлежанні;

ургентний або плановий кесарів розтин.

Для того, щоб бути впевненим в безоплатності пологів звертайтесь у медичні заклади, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Медична допомога при пологах".