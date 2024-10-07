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"Благотворительные взносы" в больнице: в НСЗУ объяснили, стоит ли их делать

Фото: "Благотворительные взносы" в больнице (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В сети неоднократно появляются посты относительно того, что та или иная больница требует внести "благотворительный взнос" из-за осложненных родов. Однако никаких доплат на самом деле не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

"В очередной раз напоминаем: в роддоме не имеют права требовать с пациенток "благотворительных взносов" за осложненные роды. Если вас убеждают, что нужно платить в случае осложненных вагинальных родов или кесарева сечения знайте: это - неправда", - подчеркнули в НСЗУ.

По данным службы, "Программа медицинских гарантий" покрывает:

  • неосложненные влагалищные роды;
  • осложненные влагалищные роды, включавшие применение вакуум-экстракции, акушерских щипцов или помощь при тазовом предлежании;
  • ургентное или плановое кесарево сечение.

Для того, чтобы быть уверенным в безвозмездности родов, обращайтесь в медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при родах".

Напомним, ранее мы сообщали, что благодаря применению "Дія" в Украине стало гораздо проще получить ряд документов и услуг для детей.

О том, какие "детские" услуги в приложении "Дія", можно узнать в материале РБК-Украина.

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