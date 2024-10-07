"Благотворительные взносы" в больнице: в НСЗУ объяснили, стоит ли их делать

"В очередной раз напоминаем: в роддоме не имеют права требовать с пациенток "благотворительных взносов" за осложненные роды. Если вас убеждают, что нужно платить в случае осложненных вагинальных родов или кесарева сечения знайте: это - неправда", - подчеркнули в НСЗУ.

По данным службы, "Программа медицинских гарантий" покрывает:

неосложненные влагалищные роды;

осложненные влагалищные роды, включавшие применение вакуум-экстракции, акушерских щипцов или помощь при тазовом предлежании;

ургентное или плановое кесарево сечение.

Для того, чтобы быть уверенным в безвозмездности родов, обращайтесь в медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при родах".