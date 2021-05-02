ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Благодатный огонь доставили в Михайловский собор Киева

Новина українською → Киев, Воскресенье 02 мая 2021 12:54
Благодатный огонь доставили в Михайловский собор Киева Фото: Благодатный огонь доставили в Михайловский Златоверхий монастырь (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украину в воскресенье, 2 мая, доставили Благодарный огонь из Иерусалима. Он был доставлен в Михайловский Златоверхий монастырь Православной церкви Украины в Киеве.

Об этом сообщает "Суспильне".

Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом. Принял огонь наместник Михайловского собора архиепископ Агапит.

По словам священника ПЦУ Михаила Емельяна, отдельный чартерный рейс для доставки Благодатного огня не заказывали, чтобы сэкономить средства и отдать их на нужды верующих.

"Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Соответствующее уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", - рассказал Емельян.

Далее Благодатный огонь развезут по другим регионам Украины.

Отметим, Благодатный огонь сошел 1 мая в храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.

Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний обещал, что по прибытии в Украину Благодатный огонь распространят между украинскими церквями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Пасха ПЦУ
NEWS
В Украине 5094 новых случая коронавируса и более 3 тысяч госпитализаций
В Украине 5094 новых случая коронавируса и более 3 тысяч госпитализаций
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии