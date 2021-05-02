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Благодатний вогонь доставили в Михайлівський собор Києва

Новость на русском → Києва, Неділя 02 травня 2021 12:54
Благодатний вогонь доставили в Михайлівський собор Києва Фото: Благодатний вогонь доставили в Михайлівський Золотоверхий монастир(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україну в неділю, 2 травня, доставили Вдячний вогонь з Єрусалиму. Він був доставлений в Михайлівський Золотоверхий монастир Православної церкви України в Києві.

Про це повідомляє "Суспильне".

Благодатний вогонь був доставлений в Україну вранці 2 травня віруючими рейсовим літаком. Прийняв вогонь намісник Михайлівського собору архієпископ Агапіт.

За словами священика ПЦУ Михайла Омеляна, окремий чартерний рейс для доставки Благодатного вогню не замовляли, щоб заощадити кошти і віддати їх на потреби віруючих.

"Процедура перевезення цього вогню передбачає спеціальні лампади. Вже після його прибуття в кафедральний собор віруючі і намісник собору запалюють цей вогонь і передають його іншим віруючим", - розповів Омелян.

Далі Благодатний вогонь розвезуть по інших регіонах України.

Зазначимо, Благодатний вогонь зійшов 1 травня в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Після сходження вогонь передають віруючим і представникам християнських конфесій, які розвозять його по світу.

Раньше предстоятель ПЦУ Епіфаній обіцяв, що після прибуття в Україну Благодатний вогонь поширять між українськими церквами.

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