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Благодаря войне в Украине Европа отвыкнет от российских нефти и газа, - Джонсон

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Лондон, Четверг 01 сентября 2022 15:44
Благодаря войне в Украине Европа отвыкнет от российских нефти и газа, - Джонсон Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вторжение России в Украину поможет всем европейским странам отвыкнуть от российских нефти и газа.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление.

"Я думаю, что по итогу этой катастрофы путинской войны Европа отвыкнет от российских углеводородов", - заявил Джонсон, выступая на атомной электростанции в восточной Англии.

По его словам, Европа больше никогда не будет такой уязвимой в отношении шантажа со стороны Москвы.

Премьер-министр также подчеркнул, что Британия и другие страны Европы значительно ускорят давно назревшие реформы и шаги, чтобы стать энергетически независимыми, в частности, исправить ущерб, который был нанесен атомной отрасли за последние годы.

Ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британцам, призвав быть готовым к последствиям энергетического кризиса и выразив уверенность в победе Украины, вторжение в которую спровоцировало этот кризис.

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о свою отставку в июле этого года. Причиной для этого стали обвинения члена его команды в сексуальных домогательствах к двум мужчинам.

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