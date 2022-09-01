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Завдяки війні в Україні Європа відвикне від російських нафти і газу, - Джонсон

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Лондон, Четвер 01 вересня 2022 15:44
Завдяки війні в Україні Європа відвикне від російських нафти і газу, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вторгнення Росії в Україну допоможе всім європейським країнам відвикнути від російських нафти і газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ.

"Я думаю, що за підсумком цієї катастрофи путінської війни Європа відвикне від російських вуглеводнів", - заявив Джонсон, виступаючи на атомній електростанції в Східній Англії.

За його словами, Європа більше ніколи не буде такою вразливою щодо шантажу з боку Москви.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що Британія та інші країни Європи значно прискорять давно назрілі реформи і кроки, щоб стати енергетично незалежними, зокрема, виправити збиток, який був нанесений атомній галузі за останні роки.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до британців, закликавши бути готовим до наслідків енергетичної кризи і висловивши впевненість у перемозі України, вторгнення в яку спровокувало цю кризу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди в сексуальних домаганнях до двох чоловіків.

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