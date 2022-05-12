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Благодаря Украине. Администрация Байдена лоббирует продажу Турции нового оружия, - WSJ

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Вашингтон, Четверг 12 мая 2022 02:08
Благодаря Украине. Администрация Байдена лоббирует продажу Турции нового оружия, - WSJ Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США смогут продать Турции передовое вооружение в виде управляемых ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder и AIM-120 Amraam, радаров, а также электронику для модернизации турецких истребителей F-16. Администрация Байдена попросила разрешение на продажу этого вооружения у Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По мнению военных экспертов, роль Турции в войне в Украине, поставки БПЛА и закрытие Босфора для военных кораблей из РФ помогли существенно улучшить отношения Анкары с Вашингтоном и могут подготовить почву для продажи F-16.

Белый дом может использовать сделку по продаже ракет для оценки уровня поддержки в Конгрессе предложения о продаже 40 новых F-16 Турции. Продажа ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 Amraam вместе с радарами и другим оборудованием обойдется Турции более чем в 400 миллионов долларов.

Пока что администрация Байдена направила неофициальный запрос ключевым лидерам обеих палат Конгресса. Если они одобрят продажу, будет официальный запрос к конгрессменам на сделку.

Ранее сообщалось, что Турция и Казахстан договорились о военном сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения планируется совместное производство БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА армии Казахстана.

Также напомним, что США просили Грецию передать Украине ЗРК С-300. Однако Афины отказываются, ссылаясь на существенное снижение обороноспособности страны.

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