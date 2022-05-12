Завдяки Україні. Адміністрація Байдена лобіює продаж Туреччині нової зброї, - WSJ

США зможуть продати Туреччині передове озброєння у вигляді керованих ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam, радарів, а також електроніку для модернізації турецьких винищувачів F-16. Адміністрація Байдена попросила дозвіл на продаж цього озброєння у Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

На думку військових експертів, роль Туреччини у війні в Україні, поставки БПЛА і закриття Босфору для військових кораблів з РФ допомогли істотно поліпшити відносини Анкари з Вашингтоном і можуть підготувати ґрунт для продажу F-16.

Білий дім може використовувати угоду з продажу ракет для оцінки рівня підтримки в Конгресі пропозиції про продаж 40 нових F-16 Туреччини. Продаж ракет AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam разом з радарами та іншим обладнанням обійдеться Туреччині більш ніж в 400 мільйонів доларів.

Поки що адміністрація Байдена направила неофіційний запит ключовим лідерам обох палат Конгресу. Якщо вони схвалять продаж, буде офіційний запит до конгресменів на угоду.