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Завдяки Україні. Адміністрація Байдена лобіює продаж Туреччині нової зброї, - WSJ

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Вашингтон, Четвер 12 травня 2022 02:08
Завдяки Україні. Адміністрація Байдена лобіює продаж Туреччині нової зброї, - WSJ Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США зможуть продати Туреччині передове озброєння у вигляді керованих ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam, радарів, а також електроніку для модернізації турецьких винищувачів F-16. Адміністрація Байдена попросила дозвіл на продаж цього озброєння у Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

На думку військових експертів, роль Туреччини у війні в Україні, поставки БПЛА і закриття Босфору для військових кораблів з РФ допомогли істотно поліпшити відносини Анкари з Вашингтоном і можуть підготувати ґрунт для продажу F-16.

Білий дім може використовувати угоду з продажу ракет для оцінки рівня підтримки в Конгресі пропозиції про продаж 40 нових F-16 Туреччини. Продаж ракет AIM-9 Sidewinder і AIM-120 Amraam разом з радарами та іншим обладнанням обійдеться Туреччині більш ніж в 400 мільйонів доларів.

Поки що адміністрація Байдена направила неофіційний запит ключовим лідерам обох палат Конгресу. Якщо вони схвалять продаж, буде офіційний запит до конгресменів на угоду.

Раніше повідомлялося, що Туреччина і Казахстан домовилися про військову співпрацю. В рамках підписаної угоди планується спільне виробництво БПЛА, а також передача технологій і навчання персоналу для технічного обслуговування і ремонту БПЛА армії Казахстану.

Також нагадаємо, що США просили Грецію передати Україні ЗРК С-300. Однак Афіни відмовляються, посилаючись на істотне зниження обороноздатності країни.

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