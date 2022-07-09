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Благодаря ЦРУ мир узнал о планах Путина в Украине, - Байден

Фото: Байден заявил, что ЦРУ сообщила миру о планах Путина в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Благодаря ЦРУ мир был предупрежден о планах президента РФ Владимира Путина в Украине. Эта организация является основой национальной безопасности США.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке мы смогли сообщить миру, что Владимир Путин планировал в Украине", — заявил Байден.

Находясь в штаб-квартире в Вирджинии, президент США поблагодарил ЦРУ за работу в Украине и назвал американских разведчиков лучшими в мире во время визита в агентство в рамках празднования 75-летия со дня основания организации.

Ранее Байден санкционировал беспрецедентную кампанию по рассекречиванию разведывательных данных, которые, как считается, помогли заручиться в мире поддержкой жестких санкций против России и нарастить военную поддержку Киева.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин готов удвоить ставки в войне против Украины. Также отметим, по мнению военных экспертов, всеобщая мобилизация положит конец России как государству.

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