Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области, - Резников

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.

"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскил и продолжает освобождать Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

Напомним, украинские защитники с начала сентября освободили уже 3000 квадратных километров территорий и находятся поблизости от границы с Россией.

В России подтвердили, что оккупационные войска покидают населенные пункты в Харьковской области.

Минобороны РФ опубликовало карту, согласно которой линия фронта теперь должна проходить вдоль реки Оскол и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.

Россия контролирует только небольшую часть области за рекой Оскол.

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