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Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл у Харківській області, - Резніков

Фото: завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл в Харківській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об'їхали півсвіту від Австралії до України.

"Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область", - йдеться в повідомленні.

Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошниченку та австралійцям за підтримку.

Нагадаємо, українські захисники з початку вересня звільнили вже 3000 квадратних кілометрів територій і знаходяться поблизу від кордону з Росією.

У Росії підтвердили, що окупаційні війська залишають населені пункти в Харківській області.

Міноборони РФ опублікувало карту, згідно з якою лінія фронту тепер повинна проходити вздовж річки Оскіл і обмілілого Оскільського водосховища аж до українсько-російського кордону.

Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.

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Харків