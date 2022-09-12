Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл у Харківській області, - Резніков

Завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об'їхали півсвіту від Австралії до України.
"Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область", - йдеться в повідомленні.
Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошниченку та австралійцям за підтримку.
Нагадаємо, українські захисники з початку вересня звільнили вже 3000 квадратних кілометрів територій і знаходяться поблизу від кордону з Росією.
У Росії підтвердили, що окупаційні війська залишають населені пункти в Харківській області.
Міноборони РФ опублікувало карту, згідно з якою лінія фронту тепер повинна проходити вздовж річки Оскіл і обмілілого Оскільського водосховища аж до українсько-російського кордону.
Росія контролює лише невелику частину області за річкою Оскіл.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.