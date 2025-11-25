Black Friday в Епіцентрі: знижки до -70% і п'ять мільйонерів

У мережі торговельних центрів "Епіцентр" стартувала Black Friday 2025, яка триватиме до 1 грудня. Покупців очікують знижки до -70% на найпопулярніші категорії товарів - від побутової техніки та меблів до продуктів харчування та автотоварів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз "Епіцентру".

В акції беруть участь покриття для підлоги, сантехніка, освітлення, електротехніка, інструменти, декор, будівельні матеріали, товари для дому, саду, спорту, дитячі товари, побутова хімія та інші позиції, які традиційно формують один із найширших асортиментів на ринку.

Фото: в "Епіцентрі" стартувала Black Friday 2025 (пресслужба)

Цього року "Епіцентр" робить акцент на масштабності кампанії та анонсує появу п’ятьох мільйонерів - п’ять покупців отримають по 1 000 000 балів на картку "Вигода", що дає змогу реалізувати найамбітніші плани.

"Black Friday - це для нас не просто розпродаж, а спосіб зробити реальний подарунок нашим клієнтам. Ми створюємо акції, які мають сенс і приносять відчутну цінність - зокрема можливість отримати мільйон балів і втілити свої найсміливіші плани", - зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами та ЗМІ.

Фото: товари зі знижками на Black Friday в "Епіцентрі" (пресслужба)

ЦеТе: техніка зі знижками та вигідними умовами

У Центрі Техніки [ЦеТе] діють пропозиції зі знижками до -70% на побутову та електронну техніку, включно з телевізорами, ноутбуками, зарядними станціями, смартфонами, великою побутовою технікою та дрібною електронікою. Доступні програми лояльності та розтермінування до 25 платежів.

Покупці "Епіцентру" можуть отримувати кешбек за програмою "Вигода", а власники суперкредитки - до 2 % кешбеку та кредитний ліміт до 200 тис. грн. Крім того, доступні додаткові сервіси: подовжені гарантії, налаштування техніки, trade-in смартфонів, підключення онлайн-кінотеатрів.

Фото: знижки на побутову техніку в "Епіцентрі" (пресслужба)

"Ми очікуємо підвищений попит і вже збільшили обсяги поставок технічних новинок, зарядних станцій та енергонезалежних рішень. Наша мета - щоб кожна родина змогла підготуватися до зимових викликів", - відмітив Олександр Величко, директор напряму Центру Техніки.

Енергоефективність та широкий асортимент електротоварів

Паралельно компанія інвестує у власну енергоефективність: встановлено 10 сонячних електростанцій сумарною потужністю 15 МВт, що дозволяє заміщувати до 30% споживання електроенергії.

В "Епіцентрі" доступний один із найбільших в Україні асортиментів електро-, світлотехнічних та енергозберігаючих товарів: LED-освітлення, системи резервного живлення, електромонтажне устаткування, ліхтарі на акумуляторах та батарейках, джерела світла з вбудованим акумулятором, розумні системи керування, садово-паркове освітлення, люстри, настільні лампи з вбудованими акумуляторами, кабельно-провідникова продукція та інші рішення.

Фото: знижки на освітлювальні прилади (пресслужба)

"Для нас найважливіше - щоб кожна українська родина мала можливість забезпечити свій дім надійним альтернативним джерелом світла. Саме тому ми пропонуємо сучасні продукти - рішення, що дарують автономність, економію та спокій. Запрошуємо до наших торговельних центрів обрати кращі енергоощадні товари для кожної родини", - наголосила Ангеліна Бурлакова, керівник напряму "Електротехніка".

Актуальні пропозиції Black Friday доступні на офіційному сайті Епіцентру.