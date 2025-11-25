ua en ru
Black Friday в Эпицентре: скидки до -70% и пять миллионеров

Вторник 25 ноября 2025 20:23 promo
Фото: скидки Black Friday в "Эпицентре" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В сети торговых центров "Эпицентр" стартовала Black Friday 2025, которая продлится до 1 декабря. Покупателей ожидают скидки до -70% на самые популярные категории товаров - от бытовой техники и мебели до продуктов питания и автотоваров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз "Эпицентра".

В акции принимают участие напольные покрытия, сантехника, освещение, электротехника, инструменты, декор, строительные материалы, товары для дома, сада, спорта, детские товары, бытовая химия и другие позиции, которые традиционно формируют один из самых широкий ассортимент на рынке.

Black Friday в Эпицентре: скидки до -70% и пять миллионеровФото: в "Эпицентре" стартовала Black Friday 2025 (пресс-служба)

В этом году "Эпицентр" делает акцент на масштабности кампании и анонсирует появление пяти миллионеров - пять покупателей получат по 1 000 000 баллов на карту "Выгода", что позволяет реализовать самые амбициозные планы.

"Black Friday - это для нас не просто распродажа, а способ сделать реальный подарок нашим клиентам. Мы создаем акции, которые имеют смысл и приносят ощутимую ценность - в частности, возможность получить миллион баллов и воплотить свои самые смелые планы", - отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя "Эпицентр К" в сфере коммуникаций, рекламы и СМИ.

Фото: товары со скидками на Black Friday в "Эпицентре" (пресс-служба)

ЦеТе: техника со скидками и выгодными условиями

В Центре Техники [ЦеТе] действуют предложения со скидками до -70% на бытовую и электронную технику, включая телевизоры, ноутбуки, зарядные станции, смартфоны, крупную бытовую технику и мелкую электронику. Доступны программы лояльности и рассрочки до 25 платежей.

Покупатели "Эпицентра" могут получать кэшбек по программе "Выгода", а владельцы суперкредитки - до 2% кэшбека и кредитный лимит до 200 тыс. грн. Кроме того, доступны дополнительные сервисы: продлены гарантии, настройки техники, trade-in смартфонов, подключение онлайн-кинотеатров.

Black Friday в Эпицентре: скидки до -70% и пять миллионеровФото: скидки на бытовую технику в "Эпицентре" (пресс-служба)

"Мы ожидаем повышенный спрос и уже увеличили объемы поставок технических новинок, зарядных станций и энергонезависимых решений. Наша цель - чтобы каждая семья смогла подготовиться к зимним вызовам", - отметил Александр Величко, директор направления Центра Техники.

Энергоэффективность и широкий ассортимент электротоваров

Параллельно компания инвестирует в свою энергоэффективность: установлено 10 солнечных электростанций суммарной мощностью 15 МВт, что позволяет замещать до 30% потребления электроэнергии.

В "Эпицентре" доступен один из крупнейших в Украине ассортиментов электро-, светотехнических и энергосберегающих товаров: LED-освещение, системы резервного питания, электромонтажное оборудование, фонари на аккумуляторах и батарейках, источники света со встроенным аккумулятором, умные системы управления, садово-парковое освещение, садово-парковое освещение аккумуляторами, кабельно-проводниковая продукция и другие решения.

Black Friday в Эпицентре: скидки до -70% и пять миллионеровФото: скидки на осветительные приборы (пресс-служба)

"Для нас самое важное - чтобы каждая украинская семья имела возможность обеспечить свой дом надежным альтернативным источником света. Именно поэтому мы предлагаем современные продукты - решения, дающие автономность, экономию и спокойствие. Приглашаем в наши торговые центры выбрать лучшие энергосберегающие товары для каждой семьи", - отметила Ангелина Бурлакова, руководитель направления "Электротехника".

Актуальные предложения Black Friday доступны на официальном сайте Эпицентра.

