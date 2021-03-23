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Бизнесы SCM увеличили финансирование социальных программ до 11,1 млрд грн в 2020 

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 12:22
Бизнесы SCM увеличили финансирование социальных программ до 11,1 млрд грн в 2020  Фото: SCM (scm.com.ua)
Автор: РБК-Украина

В 2020 году бизнесы SCM на 2,7% увеличили финансирование социальных программ в городах и селах, где работают предприятия - до 11,1 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба SCM.

Ключевые программы были направлены на улучшение инфраструктуры в регионах присутствия компании. В частности, профинансированы реконструкция площади Свободы в Мариуполе, ремонты больниц и лабораторий.

Кроме того, установлены очистительные системы воздуха и воды на предприятиях, обеспечено функционирование собственных пожарных частей и медпунктов, проведена закупка необходимых средств защиты для сотрудников.

В 2020 году бизнесы SCM инвестировали 25,6 млрд гривен в модернизацию предприятий, несмотря на сложное положение в горно-металлургическом и топливно-энергетическом комплексах, а также пандемию, которые негативно повлияли на результаты работы компаний.

Также были реализованы ряд проектов для повышения безопасности работы сотрудников на предприятиях. Так, в шахте Юбилейная внедряется технология "Умная шахта" - введены в эксплуатацию smart-лампы, позволяющие в режиме реального времени отслеживать местоположение людей и техники под землей и оперативно реагировать на возможные аварии. Для обучения персонала закуплены VR–очки для виртуального тренажера по отработке подключения к сетям.

Свыше полумиллиарда гривен бизнесы SCM направили на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине. Крупнейшими донорами были "Метинвест", ДТЭК и ПУМБ.

Напомним, ранее в компании заявляли, что в условиях глобального экономического кризиса главным драйвером восстановительного роста станет промышленный бизнес.

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