Бизнесы SCM увеличили финансирование социальных программ до 11,1 млрд грн в 2020 

В 2020 году бизнесы SCM на 2,7% увеличили финансирование социальных программ в городах и селах, где работают предприятия - до 11,1 миллиардов гривен.

Ключевые программы были направлены на улучшение инфраструктуры в регионах присутствия компании. В частности, профинансированы реконструкция площади Свободы в Мариуполе, ремонты больниц и лабораторий.

Кроме того, установлены очистительные системы воздуха и воды на предприятиях, обеспечено функционирование собственных пожарных частей и медпунктов, проведена закупка необходимых средств защиты для сотрудников.

В 2020 году бизнесы SCM инвестировали 25,6 млрд гривен в модернизацию предприятий, несмотря на сложное положение в горно-металлургическом и топливно-энергетическом комплексах, а также пандемию, которые негативно повлияли на результаты работы компаний.

Также были реализованы ряд проектов для повышения безопасности работы сотрудников на предприятиях. Так, в шахте Юбилейная внедряется технология "Умная шахта" - введены в эксплуатацию smart-лампы, позволяющие в режиме реального времени отслеживать местоположение людей и техники под землей и оперативно реагировать на возможные аварии. Для обучения персонала закуплены VR–очки для виртуального тренажера по отработке подключения к сетям.

Свыше полумиллиарда гривен бизнесы SCM направили на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине. Крупнейшими донорами были "Метинвест", ДТЭК и ПУМБ.