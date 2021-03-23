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Бізнеси SCM збільшили фінансування соціальних програм до 11,1 млрд грн у 2020

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 12:22
Бізнеси SCM збільшили фінансування соціальних програм до 11,1 млрд грн у 2020 Фото: SCM (scm.com.ua)
Автор: РБК-Україна

В 2020 році бізнеси SCM на 2,7% збільшили фінансування соціальних програм в містах і селах, де працюють підприємства - до 11,1 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба SCM.

Ключові програми були спрямовані на поліпшення інфраструктури в регіонах присутності компанії. Зокрема, профінансовані реконструкція площі Свободи в Маріуполі, ремонти лікарень і лабораторій.

Крім того, встановлені очисні системи повітря і води на підприємствах, забезпечено функціонування власних пожежних частин та медпунктів, проведена закупівля необхідних засобів захисту для працівників.

У 2020 році бізнеси SCM інвестували 25,6 млрд гривень у модернізацію підприємств, попри складне становище в гірничо-металургійному та паливно-енергетичному комплексах, а також пандемію, які негативно вплинули на результати роботи компанії.

Також було реалізовано низку проектів для підвищення безпеки роботи працівників на підприємствах. Так, в шахті Ювілейна впроваджується технологія "Розумна шахта" - введено в експлуатацію smart-лампи, що дозволяють у режимі реального часу відстежувати місце розташування людей і техніки під землею і оперативно реагувати на можливі аварії. Для навчання персоналу закуплені VR–окуляри для віртуального тренажера по відпрацюванню підключення до мереж.

Понад півмільярда гривень бізнеси SCM спрямували на боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні. Найбільшими донорами були "Метінвест", ДТЕК і ПУМБ.

Нагадаємо, раніше в компанії заявляли, що в умовах глобальної економічної кризи головним драйвером відновлювального зростання стане промисловий бізнес.

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