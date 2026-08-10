Бізнесу розширять механізми страхування від війни: які зміни готує уряд

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Мінекономіки готує зміни до програми страхування воєнних ризиків – її хочуть поширити на Київ та область, орендоване майно, сільгосптехніку та важкий транспорт.

– її хочуть поширити на Київ та область, орендоване майно, сільгосптехніку та важкий транспорт. Державну компенсацію страхової премії пропонують збільшити до 5 млн грн , тоді як ліміт страхового покриття поки залишається на рівні 30 млн грн.

, тоді як ліміт страхового покриття поки залишається на рівні 30 млн грн. Бізнес наполягає на збільшенні страхового покриття до 100 млн грн або щонайменше до 50 млн грн.

або щонайменше до 50 млн грн. Для великого бізнесу готують кредитування під 10%, оскільки великі компанії, за словами депутатки, не можуть скористатися "5-7-9%" на умовах, доступних МСБ.

За її словами, Мінекономіки підготувало зміни до постанови Кабміну №1541, якою запроваджено державний механізм страхування та компенсації воєнних ризиків для бізнесу через Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Проєкт уже направили на погодження центральним органам виконавчої влади. Після цього документ мають винести на розгляд уряду.

Що змінять у програмі страхування

Зокрема, Мінекономіки пропонує поширити дію програми на Київ та Київську область як території підвищеного ризику.

Також планується дозволити страхувати орендоване майно. Це стосується, зокрема, бізнесу, який працює на орендованих складах, терміналах та в інших приміщеннях.

Крім того, до програми хочуть включити сільськогосподарську техніку та важкий вантажний транспорт.

Окремо пропонується розширити перелік майна, яке можна страхувати у паливному секторі. Окрім приміщень та обладнання АЗС, йдеться про резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та транспорт для його перевезення.

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Ще одна зміна – збільшення максимальної суми, яку держава компенсує бізнесу на оплату страхової премії, до 5 млн грн. При цьому максимальний ліміт самого страхового покриття за програмою наразі залишається на рівні 30 млн грн.

Цей показник бізнес вважає одним із головних недоліків чинного механізму. За словами Василевської-Смаглюк, представники постраждалих підприємств наполягають на його збільшенні до 100 млн грн або щонайменше до 50 млн грн.

Держсклади та кредити під 10%

Окремо уряд розглядає додаткові інструменти підтримки великих компаній, які втратили свої логістичні та складські потужності внаслідок російських атак.

За словами Василевської-Смаглюк, Мінекономіки готує список державних складських площ, які можуть бути запропоновані великим ритейлерам та логістичним компаніям, що постраждали від обстрілів.

"Представники цих бізнесів скаржаться, що приватні власники не хочуть віддавати їм в оренду склади, бо бояться російських атак на свої логістичні об'єкти. Тому уряд розглядає можливість розміщення постраждалих бізнесів на державних площах", – повідомила депутатка.

За її словами, також розробляється програма кредитування великого бізнесу під 10%.

Великі компанії, зокрема "Розетка", "Епіцентр" і "Нова пошта", повідомляють про збитки, які вимірюються мільярдами доларів, однак не можуть скористатися пільговим фінансуванням за програмою "5-7-9%" на умовах, доступних для малого та середнього бізнесу, зазначила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, Фонд державного майна вже розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити, які площі можуть бути передані постраждалому бізнесу. За попередньою оцінкою, потенційно йдеться про кілька сотень тисяч квадратних метрів.