Бізнесу нагадали про допомогу від держави при релокації підприємства: як отримати

Внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чимало підприємств опинилися в гарячих точках, де відбуваються активні бойові дії, тому для них гостро стоїть проблема релокації в безпечні регіони України. Держава представила програму релокації підприємств для бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Головна мета даної програми - це відновлення економіки держави за рахунок переміщення підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони на заході України.
До програми може долучитися будь-яке підприємство, яке згодне здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.
Програма поширюється на регіони, що постраждали від бойових дій.
Для цього потрібно подати заявку на переміщення за посиланням, вказавши:
Усі заявки розглядаються оперативно. Тривалість розгляду від 1 до 3 днів для підприємств, що мають першочергове значення для оборонного комплексу, життєдіяльності населення та підтримки економіки у воєнний час. Щодо інших підприємств (не пріоритетних) - заявки можуть розглядатися до 5 днів.
Жодних підстав у відмові щодо переміщення немає. Є першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в регіонах, що приймають та черговість перевезення.
Після ухвалення позитивного рішення про переміщення, підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції:
Наразі здійснюється переміщення підприємств в один з дев’яти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області).
Переміщення підприємств здійснюється трьома способами:
Також залучаються в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.
Після завершення бойових дій підприємства повернуться на первинні локації та стануть драйверами відбудови економіки в громадах.
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