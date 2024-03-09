Бизнесу напомнили о помощи от государства при релокации предприятия: как получить

Главная цель данной программы - это восстановление экономики государства за счет перемещения предприятий с приближенных или находящихся в зоне боевых действий территорий в безопасные регионы на западе Украины.

Кто может стать участником программы

К программе может подключиться любое предприятие, которое согласно осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Программа распространяется на пострадавшие от боевых действий регионы.

Как стать участником программы

Для этого нужно подать заявку на перемещение по ссылке, указав:

специализацию предприятия,

количество работников,

возможности производства,

потребности в производственном помещении,

сырье,

размещении сотрудников,

способ транспортировки

Какова продолжительность рассмотрения заявки на перемещение

Все заявки рассматриваются оперативно. Продолжительность рассмотрения от 1 до 3 дней для предприятий, имеющих первостепенное значение для оборонного комплекса, жизнедеятельности населения и поддержки экономики в военное время. По другим предприятиям (не приоритетным) - заявки могут рассматриваться до 5 дней.

Каковы основания отказа в перемещении

Никаких оснований в отказе по перемещению нет. Есть первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.

Какую государственную поддержку получит предприятие, подлежащее перемещению

После принятия положительного решения о перемещении предприятие получит пакет государственной поддержки, включающий в себя следующие опции:

подбор местоположения для мощностей предприятия;

помощь с перевозкой на новую локацию;

содействие в расселении работников и поиске новых сотрудников;

поддержка в восстановлении логистики, закупке сырья и поиске рынков сбыта.

Какие регионы принимают в рамках программы релокации

В настоящее время осуществляется перемещение предприятий в один из девяти регионов (Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ровенская области).

Каким образом будет осуществляться перемещение предприятия

Перемещение предприятий осуществляется тремя способами:

самостоятельно;

силами АО "Укрзализныця";

силами АО "Укрпочта".

Также привлекаются в качестве субподрядчиков другие перевозчики в зависимости от потребностей предприятия.

Что будет с перемещенными предприятиями после окончания войны

После боевых действий предприятия вернутся на первичные локации и станут драйверами восстановления экономики в общинах.

Напомним, мы писали, что в Украине в ближайшее время планируют ввести ряд мер, которые будут помогать украинскому производителю. Они включают в себя пять важных элементов.

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