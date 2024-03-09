Бізнесу нагадали про допомогу від держави при релокації підприємства: як отримати

Внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чимало підприємств опинилися в гарячих точках, де відбуваються активні бойові дії, тому для них гостро стоїть проблема релокації в безпечні регіони України. Держава представила програму релокації підприємств для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України .

Головна мета даної програми - це відновлення економіки держави за рахунок переміщення підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони на заході України.

Хто може стати учасником програми

До програми може долучитися будь-яке підприємство, яке згодне здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Програма поширюється на регіони, що постраждали від бойових дій.

Як стати учасником програми

Для цього потрібно подати заявку на переміщення за посиланням, вказавши:

спеціалізацію підприємства,

кількість працівників,

можливості виробництва,

потреби у виробничому приміщенні,

сировині,

розміщенні співробітників,

спосіб транспортування.

Яка тривалість розгляду заявки на переміщення

Усі заявки розглядаються оперативно. Тривалість розгляду від 1 до 3 днів для підприємств, що мають першочергове значення для оборонного комплексу, життєдіяльності населення та підтримки економіки у воєнний час. Щодо інших підприємств (не пріоритетних) - заявки можуть розглядатися до 5 днів.

Якими є підстави відмови у переміщенні

Жодних підстав у відмові щодо переміщення немає. Є першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в регіонах, що приймають та черговість перевезення.

Яку державну підтримку отримає підприємство, що підлягає переміщенню

Після ухвалення позитивного рішення про переміщення, підприємство отримає пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції:

підбір місця розташування для потужностей підприємства;

допомога з перевезенням на нову локацію;

сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;

підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Які регіони є приймаючими в рамках програми релокації

Наразі здійснюється переміщення підприємств в один з дев’яти регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області).

Яким чином буде здійснюватися переміщення підприємства

Переміщення підприємств здійснюється трьома способами:

самостійно;

силами АТ "Укрзалізниця";

силами АТ "Укрпошта".

Також залучаються в якості субпідрядників інші перевізники в залежності від потреб підприємства.

Що буде з переміщеними підприємствами після завершення війни

Після завершення бойових дій підприємства повернуться на первинні локації та стануть драйверами відбудови економіки в громадах.

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