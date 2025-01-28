Бізнесмен Дубінський вийшов із СІЗО під заставу, - джерела
Дніпропетровський бізнесмен Леонід Дубінський вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли 60 млн гривень застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Як зазначили співрозмовники видання, тепер Дубінський має виконувати низку умов:
- не відлучатися без дозволу з населеного пункту, у якому він проживає;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з низкою осіб;
- здати на зберігання закордонні паспорти;
- носити електронний браслет.
Справа Дубінського
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські правоохоронці викрили схему заволодіння понад 129 млн гривень, які були виділені на відновлення критичної інфраструктури в Дніпропетровській області.
За даними НАБУ і САП, у схемі беруть участь кілька осіб, серед яких бізнесмен Леонід Дубінський. Він перебуває в розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії.
Бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 60 млн гривень.
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