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Бизнесмен Дубинский вышел из СИЗО под залог, - источники

Вторник 28 января 2025 17:42
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Бизнесмен Дубинский вышел из СИЗО под залог, - источники Иллюстративное фото: днепропетровского бизнесмена выпустили из СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Днепропетровский бизнесмен Леонид Дубинский вышел из следственного изолятора. За него внесли 60 млн гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отметили собеседники издания, теперь Дубинский должен выполнять ряд условий:

  • не отлучаться без разрешения из населенного пункта, в котором он проживает;
  • сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с рядом лиц;
  • сдать на хранение загранпаспорта;
  • носить электронный браслет.

Дело Дубинского

Напомним, ранее стало известно, что украинские правоохранители разоблачили схему завладения более 129 млн гривен, которые были выделены на восстановление критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

По данным НАБУ и САП, в схеме участвуют несколько человек, среди которых бизнесмен Леонид Дубинский. Он находится в розыске ФБР за мошенничество с недвижимостью в Калифорнии.

Бизнесмену избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 60 млн гривен.

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