Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників: деталі постанову уряду

Кабінет міністрів 27 січня затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливим для функціонування економіки. Постанову поки що не оприлюднено, але Європейська бізнес асоціація публікує деякі деталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБА.
"Відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими, аби підприємство продовжувало працювати", - йдеться в повідомленні.
За даними ЄБА, визначення підприємства критично важливим для економіки здійснюється за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:
Крім того, встановлено, що бронювання, які вже були надані працівникам за старою процедурою будуть залишатися чинними протягом строку, на який вони були надані, зазначається в повідомленні.
"Наразі вкрай важливо, аби прем’єр-міністр України максимально швидко підписав відповідний Порядок, його було опубліковано, бо саме таким чином він вступить в дію", - заявили в ЄБА.
Нагадаємо, представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук заявив, що уряд 27 січня затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Водночас він не повідомив конкретних деталей рішення.