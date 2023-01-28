Бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников: детали постановления Кабмина

Кабинет министров 27 января утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных, а также Порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики. Постановление пока не обнародовано, но Европейская бизнес ассоциация публикует некоторые детали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБА.
"В соответствии с новой процедурой, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными, чтобы предприятие продолжало работать", - говорится в сообщении.
По данным ЕБА, определение предприятия критически важным для экономики проводится по исчерпывающему перечню критериев, в частности:
Кроме того, установлено, что бронирование, которое уже было предоставлено работнику по старой процедуре, будет сохраняться в течение срока, на который оно было выдано, отмечается в сообщении.
"Пока крайне важно, чтобы премьер-министр Украины максимально быстро подписал соответствующий Порядок, он был опубликован, потому что именно таким образом он вступит в силу", - заявили в ЕБА.
Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что правительство 27 января утвердило порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. В то же время, он не сообщил конкретных деталей решения.