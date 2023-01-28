Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників: деталі постанову уряду

Кабінет міністрів 27 січня затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливим для функціонування економіки. Постанову поки що не оприлюднено, але Європейська бізнес асоціація публікує деякі деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄБА.

"Відповідно до нової процедури, бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, які є критично важливими, аби підприємство продовжувало працювати", - йдеться в повідомленні.

За даними ЄБА, визначення підприємства критично важливим для економіки здійснюється за вичерпним переліком критеріїв, зокрема:

загальною сумою сплачених податків та інших зборів (перевищує 1,5 млн євро),

сумою надходжень в іноземній валюті (еквівалент 32 млн євро),

стратегічним значенням для економіки та безпеки країни (відповідно до постанови КМУ №83 від 2015),

важливим значенням для задоволення потреб територіальної громади, відсутністю заборгованості по сплаті ЄСВ, розміром зарплати - не менше середньої зарплати по регіону,

резидентством Дія Сіті.

Крім того, встановлено, що бронювання, які вже були надані працівникам за старою процедурою будуть залишатися чинними протягом строку, на який вони були надані, зазначається в повідомленні.

"Наразі вкрай важливо, аби прем’єр-міністр України максимально швидко підписав відповідний Порядок, його було опубліковано, бо саме таким чином він вступить в дію", - заявили в ЄБА.