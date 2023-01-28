Бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников: детали постановления Кабмина

Кабинет министров 27 января утвердил новый Порядок бронирования военнообязанных, а также Порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики. Постановление пока не обнародовано, но Европейская бизнес ассоциация публикует некоторые детали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБА.

"В соответствии с новой процедурой, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными, чтобы предприятие продолжало работать", - говорится в сообщении.

По данным ЕБА, определение предприятия критически важным для экономики проводится по исчерпывающему перечню критериев, в частности:

общей суммой уплаченных налогов и других сборов (превышает 1,5 млн евро),

суммой поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн евро),

стратегическим значением для экономики и безопасности страны (в соответствии с постановлением КМУ №83 от 2015),

важным значением для удовлетворения потребностей территориальной громады, отсутствием задолженности по уплате ЕСВ, размером зарплаты - не менее средней зарплаты по региону,

резидентством Дія Сіті.

Кроме того, установлено, что бронирование, которое уже было предоставлено работнику по старой процедуре, будет сохраняться в течение срока, на который оно было выдано, отмечается в сообщении.

"Пока крайне важно, чтобы премьер-министр Украины максимально быстро подписал соответствующий Порядок, он был опубликован, потому что именно таким образом он вступит в силу", - заявили в ЕБА.