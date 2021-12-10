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Бизнес ждет от власти реформу налогообложения, а получает повышение налогов, - Ernst&Young

Автор: Артем Горовенко

Вместо того, чтобы снижать уровень теневой экономики, власть увеличивает налоговое давление на честный бизнес.

Об этом заявил руководитель налогово-юридической практики Ernst&Young в Украине Владимир Котенко на форуме о детенизации, организованном Европейской Бизнес Ассоциацией.

По его словам, принятый депутатами законопроект об изменениях в налоговое законодательство (№5600) приведет к росту налогового давления на бизнес, который работает честно.

"Что мы получаем? Мы получаем № 5600, который ограничивает перенос убытков для прозрачного бизнеса, мы получаем постоянный рост единого социального взноса в связи с повышением минимальной заработной платы, получаем только обещания, что вот сейчас будет радикальная реформа и правильное налогообложения персональных доходов в частности", - рассказал Костенко.

По его мнению, власти надо было бы сосредоточиться на мерах для уменьшения уровня теневой экономики, которая только по официальным данным превышает 30%, а на самом деле значительно больше. В то же время в развитых странах этот уровень не выше 10-17%.

"Иногда хочется сказать словами политических селебритис, конечно перефразируя: каких полномочий вам не хватает, чтобы бороться с теневой экономикой уже сейчас (...). Потому что пока мы видим со стороны государственных органов, что они просто плодят бюрократию, не решают проблемы, а создают вид суеты, которая ориентирована исключительно на авторов этих проблем, то есть на обеспечение их занятости", - сказал Костенко.

Напомним, 30 ноября Верховная рада приняла правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее народный депутат София Федина заявила, что принятыми налоговыми изменениями (законопроект 5600) власть лишит обычных украинцев средств к существованию и обогатит олигархов, близких к власти.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

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