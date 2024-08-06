Бізнес закликав депутатів надати стимули для швидкого будівництва нових вітростанцій

Верховна Рада має забезпечити швидке будівництво потужностей вітроенергетики шляхом надання галузі податкових стимулів, які вже застосовуються на виключний перелік імпортного обладнання для відновлення енергетики після російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) в адресу депутатів.

"Представники ICC Ukraine вважають, що короткострокове стимулювання імпорту вітроенергетичних електрогенераторних установок є критично важливим для відбудови енергетичної інфраструктури країни, зокрема, для будівництва нових вітроелектростанцій", - заявляють представники бізнесу.

Вони зазначають, що 30 липня у Раді було зареєстровано проєкт Закону №11455, яким пропонується звільнити від сплати ввізного мита та ПДВ імпорт вітроенергетичних електрогенераторних установок за кодом 8502 31 00 00 згідно УКТ ЗЕД.

"Прийняття законопроєкту дасть змогу прискорити ввезення в Україну необхідного для вітроенергетики обладнання. На наше переконання, розвиток вітрової енергетики в Україні дозволить зменшити залежність від традиційних джерел енергії, які є більш вразливими до російських атак, а також сприятиме стабілізації енергопостачання в Україні", - повідомляють в ICC Ukraine.

Крім цього, організація звертає увагу на те, що побудова вітроелектростанцій відповідає стратегії України із розбудови децентралізованої енергосистеми з відновлюваних джерел енергії, а також наближає Україну до виконання зобов'язань перед ЄС щодо "зеленого" переходу та декарбонізації.

Як повідомлялося раніше, Українська вітроенергетична асоціація заявляла про те, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії може поглибитись.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.