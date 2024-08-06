Бизнес призвал депутатов предоставить стимулы для быстрого строительства новых ветростанций

Верховная Рада должна обеспечить быстрое строительство мощностей ветроэнергетики путем предоставления отрасли налоговых стимулов, уже применяемых на исключительный перечень импортного оборудования для восстановления энергетики после российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) в адрес депутатов.

"Представители ICC Ukraine считают, что краткосрочное стимулирование импорта ветроэнергетических электрогенераторных установок является критически важным для восстановления энергетической инфраструктуры страны, в частности для строительства новых ветроэлектростанций", - заявляют представители бизнеса.

Они отмечают, что 30 июля в Раде был зарегистрирован проект Закона №11455, которым предлагается освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС импорт ветроэнергетических электрогенераторных установок по коду 8502 31 00 00 согласно УКТ ВЭД.

"Принятие законопроекта позволит ускорить ввоз в Украину необходимого для ветроэнергетики оборудования. По нашему убеждению, развитие ветровой энергетики в Украине позволит уменьшить зависимость от традиционных источников энергии, более уязвимых к российским атакам, а также будет способствовать стабилизации энергоснабжения в Украине", - сообщают в ICC Ukraine.

Кроме того, организация обращает внимание на то, что построение ветроэлектростанций соответствует стратегии Украины по развитию децентрализованной энергосистемы из возобновляемых источников энергии, а также приближает Украину к выполнению обязательств перед ЕС по "зеленому" переходу и декарбонизации.

Как сообщалось ранее, Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляла о том, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии может усугубиться.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.