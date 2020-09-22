ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бізнес закладає на наступний рік курс на рівні 29 гривень за долар

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 13:09
Бізнес закладає на наступний рік курс на рівні 29 гривень за долар
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Курсові очікування бізнесу збігаються з урядовим прогнозом девальвації гривні

Український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Про це під час презентації сказала виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Закладється 29 гривень за долар. Це консолідовані дані, які ми отримали від всіх. Виглядає дуже реалістично", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2023 роки. Очікується поступова девальвація - 2020 рік - 29,00 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.

Згідно з прогнозом уряду України курс у 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка курс НБУКурс гривніКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся