Бізнес закладає на наступний рік курс на рівні 29 гривень за долар

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курсові очікування бізнесу збігаються з урядовим прогнозом девальвації гривні

Український бізнес закладає на 2021 курс гривні до долара на рівні 29 гривень долар. Відповідні дані містить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

Про це під час презентації сказала виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Закладється 29 гривень за долар. Це консолідовані дані, які ми отримали від всіх. Виглядає дуже реалістично", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, проект державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2020-2023 роки. Очікується поступова девальвація - 2020 рік - 29,00 грн/долар, 2021 рік - 30,00 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує на 2020 рік курс на рівні 30 гривень за долар.

Згідно з прогнозом уряду України курс у 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.