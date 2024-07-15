Навіть без грошей. 7 ідей для стрту власної справи, яку можна вести вдома

Власна справа не обов'язково означає, що треба чекати, поки у вас назбирається велика сума грошей на відкриття офісу або виробництва. Натомість можна почати розвивати власну експертність та ваш особистий бренд. Для цього принаймні на перших порах в багатьох випадках можна працювати вдома, без команди найманих працівників.
РБК-Україна зібрало ідеї про те, як можна розпочати власну справу, якщо у вас немає коштів на оренду приміщення та закупку товарів.
1. Онлайн-консультації або навчання
Використовуйте свої знання або досвід, щоб надавати консультації або проводити навчання онлайн. Подумайте, в чому ви добре розбираєтеся, і діліться цими знаннями з іншими.
2. Виготовлення та продаж домашніх продуктів
Якщо ви любите готувати і це виходить у вас добре, ви можете на цьому заробляти, виготовляючи домашні продукти, такі як випічка, варення, свічки, мило.
3. Дропшипінг
Продаж товарів без необхідності зберігати їх на складі.
4. Рукоділля та хендмейд
Створюйте та продавайте власноруч зроблені вироби - прикраси, одяг, аксесуари.
5. Репетиторство
Ви можете вести приватні уроки. Наприклад, з англійської, географії, математики. Для ьцого треба розробити методики викладання залежно від того, кому ви хочете давати знання – дітям чи дорослим. Подумайте, чи можете готувати школярів до іспитів.
6. Продаж вживаного одягу
Продаж якісного вживаного одягу все популярніший в Україні.
7. Послуги копірайтера, дизайнера, перекладу
Ви можете надавати послуги копірайтингу, графічного дизайну, перекладу тощо.
При підготовці матеріалу використані публікації на сайтах Osvita.ua та Happy Monday.
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