Даже без денег. 7 идей для старта собственного дела, которое можно вести дома

1. Онлайн-консультации или обучение

Используйте свои знания или опыт, чтобы давать консультации или проводить обучение онлайн. Подумайте, в чем вы хорошо разбираетесь и делитесь этими знаниями с другими.

Определите, в чем можете быть экспертом: иностранные языки, программирование, маркетинг, финансы и так далее.

Создайте профиль на платформах типа Udemy, Coursera или Fiverr.

Выстройте стратегию и план действий, продвигайте свои услуги через соцсети.

Предлагайте бесплатные вебинары или консультации для привлечения клиентов.

Фото: Преподавайте удаленно дисциплины, в которых вы являетесь экспертом (unsplash.com)

2. Изготовление и продажа домашних продуктов

Если вы любите готовить и это получается у вас хорошо, вы можете на этом зарабатывать, производя домашние продукты, такие как выпечка, варенье, свечи, мыло.

Начните с исследования интереных рецептов, придумайте свои.

Купите необходимые материалы оптом, чтобы было дешевле.

Придумайте интересное название бренда: люди в Украине ценят авторские продукты.

Создайте страницу в социальных сетях рекламы.

Разработайте упаковку с оригинальным дизайном.

Используйте местные онлайн-площадки для продажи, а также группы в Facebook. Первых клиентов можно искать в районе города, где вы живете.

3. Дропшипинг

Продажа товаров без необходимости хранить их на складе.

Выберите нишу товаров, которые хотите продать. Изучите информацию, как это можно делать, тщательно изучите опыт, который в этом уже имеют другие, чтобы знать все "плюсы" и "минусы".

Найдите надежного поставщика на платформах типа AliExpress.

Создайте интернет-магазин на Shopify или WooCommerce.

Используйте соцсети и Google Ads для привлечения клиентов.

4. Рукоделие и хендмейд

Создавайте и продавайте изделия, сделанные своими руками – украшения, одежду, аксессуары.

Начните с изучения популярных техник рукоделия.

Купите материалы на рынках или в интернет-магазинах.

Используйте платформы Etsy или местные маркеты для продажи.

Рекламируйте свои изделия через Instagram и Pinterest.

Фото: Можно продавать собственные изделия ручной работы (unsplash.com)

5. Репетиторство

Вы можете вести частные уроки. Например, по английскому, географии, математике. Для этого нужно разработать методики преподавания в зависимости от того, кому вы хотите давать знания – детям или взрослым. Подумайте, можете ли готовить школьников к экзаменам.

Определите предметы, в которых вы можете помочь ученикам.

Зарегистрируйтесь на платформах, предлагающих услуги репетиторов.

Рекламируйте свои услуги в местных школах или онлайн-группах.

Подготовьте материалы для занятий и план уроков.

6. Продажа подержанной одежды

Продажа качественной подержанной одежды все более популярна в Украине.

Начните с собственного гардероба и вещей, которые вам не нужны.

Найдите местные магазины секонд-хенда для закупки товаров.

Создайте профиль на тематических платформах.

Предлагайте скидки на первые покупки для привлечения клиентов.

7. Услуги копирайтера, дизайнера, перевода

Можно предоставлять услуги копирайтинга, графического дизайна, перевода и так далее.

Определите свои навыки и что вы можете предлагать. Зачастую нужно пройти дополнительные курсы, чтобы знать современные тренды и подходы.

Создайте профиль на платформах типа Upwork или Freelancer.

Подготовьте портфолио работ.

Рекламируйте свои услуги через социальные сети и профессиональные форумы.

При подготовке материала использованы публикации на сайтах Osvita.ua и Happy Monday.