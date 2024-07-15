Даже без денег. 7 идей для старта собственного дела, которое можно вести дома

Собственное дело не обязательно означает, что нужно ждать, пока у вас накопится большая сумма денег на открытие офиса или производства. Вместо этого можно начать развивать собственную экспертность и ваш личный бренд. Для этого по крайней мере на первых порах во многих случаях можно работать дома без команды наемных работников.
РБК-Украина собрала идеи о том, как можно начать собственное дело, если у вас нет средств на аренду помещения и закупку товаров.
1. Онлайн-консультации или обучение
Используйте свои знания или опыт, чтобы давать консультации или проводить обучение онлайн. Подумайте, в чем вы хорошо разбираетесь и делитесь этими знаниями с другими.
2. Изготовление и продажа домашних продуктов
Если вы любите готовить и это получается у вас хорошо, вы можете на этом зарабатывать, производя домашние продукты, такие как выпечка, варенье, свечи, мыло.
3. Дропшипинг
Продажа товаров без необходимости хранить их на складе.
4. Рукоделие и хендмейд
Создавайте и продавайте изделия, сделанные своими руками – украшения, одежду, аксессуары.
5. Репетиторство
Вы можете вести частные уроки. Например, по английскому, географии, математике. Для этого нужно разработать методики преподавания в зависимости от того, кому вы хотите давать знания – детям или взрослым. Подумайте, можете ли готовить школьников к экзаменам.
6. Продажа подержанной одежды
Продажа качественной подержанной одежды все более популярна в Украине.
7. Услуги копирайтера, дизайнера, перевода
Можно предоставлять услуги копирайтинга, графического дизайна, перевода и так далее.
При подготовке материала использованы публикации на сайтах Osvita.ua и Happy Monday.
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