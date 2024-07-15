Навіть без грошей. 7 ідей для стрту власної справи, яку можна вести вдома
Власна справа не обов'язково означає, що треба чекати, поки у вас назбирається велика сума грошей на відкриття офісу або виробництва. Натомість можна почати розвивати власну експертність та ваш особистий бренд. Для цього принаймні на перших порах в багатьох випадках можна працювати вдома, без команди найманих працівників.
РБК-Україна зібрало ідеї про те, як можна розпочати власну справу, якщо у вас немає коштів на оренду приміщення та закупку товарів.
1. Онлайн-консультації або навчання
Використовуйте свої знання або досвід, щоб надавати консультації або проводити навчання онлайн. Подумайте, в чому ви добре розбираєтеся, і діліться цими знаннями з іншими.
- Визначте, в чому можете бути експертом: іноземні мови, програмування, маркетинг, фінанси тощо.
- Створіть профіль на платформах типу Udemy, Coursera, або Fiverr.
- Вибудуйте стратегію і план дій, просувайте свої послуги через соцмережі.
- Пропонуйте безкоштовні вебінари або консультації, щоб залучити клієнтів.
Фото: Викладайте віддалено дисципліни, в яких ви є експертом (unsplash.com)
2. Виготовлення та продаж домашніх продуктів
Якщо ви любите готувати і це виходить у вас добре, ви можете на цьому заробляти, виготовляючи домашні продукти, такі як випічка, варення, свічки, мило.
- Почніть з дослідження рецептів, придумайте свої.
- Придбайте необхідні матеріали оптом, щоб було дешевше.
- Придумайте цікаву назву бренду: люди в Україні цінують авторські продукти.
- Створіть сторінку в соціальних мережах для реклами.
- Розробіть упаковку з оригінальним дизайном.
- Використовуйте місцеві онлайн-майданчики для продажу, а також групи в Facebook. Перших клієнтів можна шукати в тому районі міста, де ви живете.
3. Дропшипінг
Продаж товарів без необхідності зберігати їх на складі.
- Виберіть нішу товарів, які ви хочете продавати. Вивчіть інформацію, як це можна робити, ретельно дослідіть досвід, який в цьому вже мають інші, щоб знати всі "плюси" та "мінуси".
- Знайдіть надійного постачальника на платформах типу AliExpress.
- Створіть інтернет-магазин на Shopify або WooCommerce.
- Використовуйте соцмережі та Google Ads для залучення клієнтів.
4. Рукоділля та хендмейд
Створюйте та продавайте власноруч зроблені вироби - прикраси, одяг, аксесуари.
- Почніть з вивчення популярних технік рукоділля.
- Придбайте матеріали на ринках або в інтернет-магазинах.
- Використовуйте платформи Etsy або місцеві маркетплейси для продажу.
- Рекламуйте свої вироби через Instagram та Pinterest.
Фото: Можна продавати власні вироби ручної роботи (unsplash.com)
5. Репетиторство
Ви можете вести приватні уроки. Наприклад, з англійської, географії, математики. Для ьцого треба розробити методики викладання залежно від того, кому ви хочете давати знання – дітям чи дорослим. Подумайте, чи можете готувати школярів до іспитів.
- Визначте предмети, в яких ви можете допомогти учням.
- Зареєструйтеся на платформах, які пропонують послуги репетиторів.
- Рекламуйте свої послуги в місцевих школах або онлайн-групах.
- Підготуйте матеріали для занять та план уроків.
6. Продаж вживаного одягу
Продаж якісного вживаного одягу все популярніший в Україні.
- Почніть з власного гардеробу та речей, які вам не потрібні.
- Знайдіть місцеві магазини секонд-хенду для закупівлі товарів.
- Створіть профіль на тематичних платформах.
- Пропонуйте знижки на перші покупки для залучення клієнтів.
7. Послуги копірайтера, дизайнера, перекладу
Ви можете надавати послуги копірайтингу, графічного дизайну, перекладу тощо.
- Визначте свої навички та що саме ви можете пропонувати. Часто потрібно пройти додаткові курси, щоб знати сучасні тренди і підходи.
- Створіть профіль на платформах типу Upwork або Freelancer.
- Підготуйте портфоліо робіт.
- Рекламуйте свої послуги через соціальні мережі та професійні форуми.
При підготовці матеріалу використані публікації на сайтах Osvita.ua та Happy Monday.
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