Навіть без грошей. 7 ідей для стрту власної справи, яку можна вести вдома

Власна справа не обов'язково означає, що треба чекати, поки у вас назбирається велика сума грошей на відкриття офісу або виробництва. Натомість можна почати розвивати власну експертність та ваш особистий бренд. Для цього принаймні на перших порах в багатьох випадках можна працювати вдома, без команди найманих працівників.

РБК-Україна зібрало ідеї про те, як можна розпочати власну справу, якщо у вас немає коштів на оренду приміщення та закупку товарів.

1. Онлайн-консультації або навчання

Використовуйте свої знання або досвід, щоб надавати консультації або проводити навчання онлайн. Подумайте, в чому ви добре розбираєтеся, і діліться цими знаннями з іншими.

Визначте, в чому можете бути експертом: іноземні мови, програмування, маркетинг, фінанси тощо.

Створіть профіль на платформах типу Udemy, Coursera, або Fiverr.

Вибудуйте стратегію і план дій, просувайте свої послуги через соцмережі.

Пропонуйте безкоштовні вебінари або консультації, щоб залучити клієнтів.

Фото: Викладайте віддалено дисципліни, в яких ви є експертом (unsplash.com)

2. Виготовлення та продаж домашніх продуктів

Якщо ви любите готувати і це виходить у вас добре, ви можете на цьому заробляти, виготовляючи домашні продукти, такі як випічка, варення, свічки, мило.

Почніть з дослідження рецептів, придумайте свої.

Придбайте необхідні матеріали оптом, щоб було дешевше.

Придумайте цікаву назву бренду: люди в Україні цінують авторські продукти.

Створіть сторінку в соціальних мережах для реклами.

Розробіть упаковку з оригінальним дизайном.

Використовуйте місцеві онлайн-майданчики для продажу, а також групи в Facebook. Перших клієнтів можна шукати в тому районі міста, де ви живете.

3. Дропшипінг

Продаж товарів без необхідності зберігати їх на складі.

Виберіть нішу товарів, які ви хочете продавати. Вивчіть інформацію, як це можна робити, ретельно дослідіть досвід, який в цьому вже мають інші, щоб знати всі "плюси" та "мінуси".

Знайдіть надійного постачальника на платформах типу AliExpress.

Створіть інтернет-магазин на Shopify або WooCommerce.

Використовуйте соцмережі та Google Ads для залучення клієнтів.

4. Рукоділля та хендмейд

Створюйте та продавайте власноруч зроблені вироби - прикраси, одяг, аксесуари.

Почніть з вивчення популярних технік рукоділля.

Придбайте матеріали на ринках або в інтернет-магазинах.

Використовуйте платформи Etsy або місцеві маркетплейси для продажу.

Рекламуйте свої вироби через Instagram та Pinterest.

Фото: Можна продавати власні вироби ручної роботи (unsplash.com)

5. Репетиторство

Ви можете вести приватні уроки. Наприклад, з англійської, географії, математики. Для ьцого треба розробити методики викладання залежно від того, кому ви хочете давати знання – дітям чи дорослим. Подумайте, чи можете готувати школярів до іспитів.

Визначте предмети, в яких ви можете допомогти учням.

Зареєструйтеся на платформах, які пропонують послуги репетиторів.

Рекламуйте свої послуги в місцевих школах або онлайн-групах.

Підготуйте матеріали для занять та план уроків.

6. Продаж вживаного одягу

Продаж якісного вживаного одягу все популярніший в Україні.

Почніть з власного гардеробу та речей, які вам не потрібні.

Знайдіть місцеві магазини секонд-хенду для закупівлі товарів.

Створіть профіль на тематичних платформах.

Пропонуйте знижки на перші покупки для залучення клієнтів.

7. Послуги копірайтера, дизайнера, перекладу

Ви можете надавати послуги копірайтингу, графічного дизайну, перекладу тощо.

Визначте свої навички та що саме ви можете пропонувати. Часто потрібно пройти додаткові курси, щоб знати сучасні тренди і підходи.

Створіть профіль на платформах типу Upwork або Freelancer.

Підготуйте портфоліо робіт.

Рекламуйте свої послуги через соціальні мережі та професійні форуми.

При підготовці матеріалу використані публікації на сайтах Osvita.ua та Happy Monday.