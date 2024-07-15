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Навіть без грошей. 7 ідей для стрту власної справи, яку можна вести вдома

Україна, Понеділок 15 липня 2024 12:30
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Навіть без грошей. 7 ідей для стрту власної справи, яку можна вести вдома Фото: Як почати власну справу з нуля - підбірка ідей (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Власна справа не обов'язково означає, що треба чекати, поки у вас назбирається велика сума грошей на відкриття офісу або виробництва. Натомість можна почати розвивати власну експертність та ваш особистий бренд. Для цього принаймні на перших порах в багатьох випадках можна працювати вдома, без команди найманих працівників.

РБК-Україна зібрало ідеї про те, як можна розпочати власну справу, якщо у вас немає коштів на оренду приміщення та закупку товарів.

1. Онлайн-консультації або навчання

Використовуйте свої знання або досвід, щоб надавати консультації або проводити навчання онлайн. Подумайте, в чому ви добре розбираєтеся, і діліться цими знаннями з іншими.

  • Визначте, в чому можете бути експертом: іноземні мови, програмування, маркетинг, фінанси тощо.
  • Створіть профіль на платформах типу Udemy, Coursera, або Fiverr.
  • Вибудуйте стратегію і план дій, просувайте свої послуги через соцмережі.
  • Пропонуйте безкоштовні вебінари або консультації, щоб залучити клієнтів.

Навіть без грошей. 7 ідей для стрту власної справи, яку можна вести вдомаФото: Викладайте віддалено дисципліни, в яких ви є експертом (unsplash.com)

2. Виготовлення та продаж домашніх продуктів

Якщо ви любите готувати і це виходить у вас добре, ви можете на цьому заробляти, виготовляючи домашні продукти, такі як випічка, варення, свічки, мило.

  • Почніть з дослідження рецептів, придумайте свої.
  • Придбайте необхідні матеріали оптом, щоб було дешевше.
  • Придумайте цікаву назву бренду: люди в Україні цінують авторські продукти.
  • Створіть сторінку в соціальних мережах для реклами.
  • Розробіть упаковку з оригінальним дизайном.
  • Використовуйте місцеві онлайн-майданчики для продажу, а також групи в Facebook. Перших клієнтів можна шукати в тому районі міста, де ви живете.

3. Дропшипінг

Продаж товарів без необхідності зберігати їх на складі.

  • Виберіть нішу товарів, які ви хочете продавати. Вивчіть інформацію, як це можна робити, ретельно дослідіть досвід, який в цьому вже мають інші, щоб знати всі "плюси" та "мінуси".
  • Знайдіть надійного постачальника на платформах типу AliExpress.
  • Створіть інтернет-магазин на Shopify або WooCommerce.
  • Використовуйте соцмережі та Google Ads для залучення клієнтів.

4. Рукоділля та хендмейд

Створюйте та продавайте власноруч зроблені вироби - прикраси, одяг, аксесуари.

  • Почніть з вивчення популярних технік рукоділля.
  • Придбайте матеріали на ринках або в інтернет-магазинах.
  • Використовуйте платформи Etsy або місцеві маркетплейси для продажу.
  • Рекламуйте свої вироби через Instagram та Pinterest.

Навіть без грошей. 7 ідей для стрту власної справи, яку можна вести вдомаФото: Можна продавати власні вироби ручної роботи (unsplash.com)

5. Репетиторство

Ви можете вести приватні уроки. Наприклад, з англійської, географії, математики. Для ьцого треба розробити методики викладання залежно від того, кому ви хочете давати знання – дітям чи дорослим. Подумайте, чи можете готувати школярів до іспитів.

  • Визначте предмети, в яких ви можете допомогти учням.
  • Зареєструйтеся на платформах, які пропонують послуги репетиторів.
  • Рекламуйте свої послуги в місцевих школах або онлайн-групах.
  • Підготуйте матеріали для занять та план уроків.

6. Продаж вживаного одягу

Продаж якісного вживаного одягу все популярніший в Україні.

  • Почніть з власного гардеробу та речей, які вам не потрібні.
  • Знайдіть місцеві магазини секонд-хенду для закупівлі товарів.
  • Створіть профіль на тематичних платформах.
  • Пропонуйте знижки на перші покупки для залучення клієнтів.

7. Послуги копірайтера, дизайнера, перекладу

Ви можете надавати послуги копірайтингу, графічного дизайну, перекладу тощо.

  • Визначте свої навички та що саме ви можете пропонувати. Часто потрібно пройти додаткові курси, щоб знати сучасні тренди і підходи.
  • Створіть профіль на платформах типу Upwork або Freelancer.
  • Підготуйте портфоліо робіт.
  • Рекламуйте свої послуги через соціальні мережі та професійні форуми.

При підготовці матеріалу використані публікації на сайтах Osvita.ua та Happy Monday.

Раніше ми писали, як знайти першу роботу, якщо у вас немає досвіду.

Також експерт дав поради, як швидко пройти шлях від початківця до професіонала в роботі.

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