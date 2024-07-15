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Даже без денег. 7 идей для старта собственного дела, которое можно вести дома

Украина, Понедельник 15 июля 2024 12:30
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Даже без денег. 7 идей для старта собственного дела, которое можно вести дома Фото: Как начать собственное дело с нуля – подборка идей (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Собственное дело не обязательно означает, что нужно ждать, пока у вас накопится большая сумма денег на открытие офиса или производства. Вместо этого можно начать развивать собственную экспертность и ваш личный бренд. Для этого по крайней мере на первых порах во многих случаях можно работать дома без команды наемных работников.

РБК-Украина собрала идеи о том, как можно начать собственное дело, если у вас нет средств на аренду помещения и закупку товаров.

1. Онлайн-консультации или обучение

Используйте свои знания или опыт, чтобы давать консультации или проводить обучение онлайн. Подумайте, в чем вы хорошо разбираетесь и делитесь этими знаниями с другими.

  • Определите, в чем можете быть экспертом: иностранные языки, программирование, маркетинг, финансы и так далее.
  • Создайте профиль на платформах типа Udemy, Coursera или Fiverr.
  • Выстройте стратегию и план действий, продвигайте свои услуги через соцсети.
  • Предлагайте бесплатные вебинары или консультации для привлечения клиентов.

Даже без денег. 7 идей для старта собственного дела, которое можно вести домаФото: Преподавайте удаленно дисциплины, в которых вы являетесь экспертом (unsplash.com)

2. Изготовление и продажа домашних продуктов

Если вы любите готовить и это получается у вас хорошо, вы можете на этом зарабатывать, производя домашние продукты, такие как выпечка, варенье, свечи, мыло.

  • Начните с исследования интереных рецептов, придумайте свои.
  • Купите необходимые материалы оптом, чтобы было дешевле.
  • Придумайте интересное название бренда: люди в Украине ценят авторские продукты.
  • Создайте страницу в социальных сетях рекламы.
  • Разработайте упаковку с оригинальным дизайном.
  • Используйте местные онлайн-площадки для продажи, а также группы в Facebook. Первых клиентов можно искать в районе города, где вы живете.

3. Дропшипинг

Продажа товаров без необходимости хранить их на складе.

  • Выберите нишу товаров, которые хотите продать. Изучите информацию, как это можно делать, тщательно изучите опыт, который в этом уже имеют другие, чтобы знать все "плюсы" и "минусы".
  • Найдите надежного поставщика на платформах типа AliExpress.
  • Создайте интернет-магазин на Shopify или WooCommerce.
  • Используйте соцсети и Google Ads для привлечения клиентов.

4. Рукоделие и хендмейд

Создавайте и продавайте изделия, сделанные своими руками – украшения, одежду, аксессуары.

  • Начните с изучения популярных техник рукоделия.
  • Купите материалы на рынках или в интернет-магазинах.
  • Используйте платформы Etsy или местные маркеты для продажи.
  • Рекламируйте свои изделия через Instagram и Pinterest.

Даже без денег. 7 идей для старта собственного дела, которое можно вести домаФото: Можно продавать собственные изделия ручной работы (unsplash.com)

5. Репетиторство

Вы можете вести частные уроки. Например, по английскому, географии, математике. Для этого нужно разработать методики преподавания в зависимости от того, кому вы хотите давать знания – детям или взрослым. Подумайте, можете ли готовить школьников к экзаменам.

  • Определите предметы, в которых вы можете помочь ученикам.
  • Зарегистрируйтесь на платформах, предлагающих услуги репетиторов.
  • Рекламируйте свои услуги в местных школах или онлайн-группах.
  • Подготовьте материалы для занятий и план уроков.

6. Продажа подержанной одежды

Продажа качественной подержанной одежды все более популярна в Украине.

  • Начните с собственного гардероба и вещей, которые вам не нужны.
  • Найдите местные магазины секонд-хенда для закупки товаров.
  • Создайте профиль на тематических платформах.
  • Предлагайте скидки на первые покупки для привлечения клиентов.

7. Услуги копирайтера, дизайнера, перевода

Можно предоставлять услуги копирайтинга, графического дизайна, перевода и так далее.

  • Определите свои навыки и что вы можете предлагать. Зачастую нужно пройти дополнительные курсы, чтобы знать современные тренды и подходы.
  • Создайте профиль на платформах типа Upwork или Freelancer.
  • Подготовьте портфолио работ.
  • Рекламируйте свои услуги через социальные сети и профессиональные форумы.

При подготовке материала использованы публикации на сайтах Osvita.ua и Happy Monday.

Раньше мы писали, как найти первую работу, если у вас нет опыта.

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